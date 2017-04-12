Kadın Öğretmene Darp İddiası

Kütahya'da kadın Türkçe öğretmeninin bir velinin saldırısına uğradığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Kütahya Merkez Şehitler Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mehlika Arı Özeren, okuldaki veli toplantısının ardından koridorda öğrenci velisi A.B.L. adlı kadının saldırısına uğradığını iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine öğretmeni darp ettiği öne sürülen A.B.L.'nin cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındı.