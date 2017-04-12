Kadın Öğretmene Darp İddiası

Kütahya'da kadın Türkçe öğretmeninin bir velinin saldırısına uğradığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Kütahya Merkez Şehitler Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mehlika Arı Özeren, okuldaki veli toplantısının ardından koridorda öğrenci velisi A.B.L. adlı kadının saldırısına uğradığını iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine öğretmeni darp ettiği öne sürülen A.B.L.'nin cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındı.



Özeren, öğrenci velisinin toplantı sonrası hiçbir sebep yokken kendine saldırdığını ileri sürdü.



Saldırıya tepki gösteren öğretmenler adına okul önünde basın açıklaması yapıldı. Şehitler İlköğretim Okulu Görsel Sanatlar Öğrenmeni Atilla Argun, her türlü şiddete karşı olduklarını ifade ederek, "Öğretmen arkadaşımıza uygulanan şiddet kabul edilemez. Öğretmen arkadaşımızın yanındayız. Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyoruz. Öğrencilerinin geleceği için kaygılanan, daha güzel, daha insanca yaşamaları için çabalayan, yaşamını öğrencileri için adayan öğretmenler şiddet karşıtıdır. Bizler meslektaşımıza yapılan kaba şiddeti kınıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA