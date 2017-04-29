Kadın Müşteriye Tacizle Suçlanan Suriyeli Bakkal Serbest

KONYA'da kadın müşterisini taciz ettiği ileri sürülen 40 yaşındaki Suriye uyruklu bakkal Halid M., polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.



Geçen 21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi Karakulak Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'ndeki bir bakkalda meydana geldiği ileri sürülen taciz olayı, kadın müşteri F.C.'nin, polise başvurusuyla ortaya çıktı. F.C., polise alışveriş için gittiği Suriye uyruklu Halid M.'nin işlettiği bakkalda, yanına yaklaşan Halid M.'nin elle taciz ettiğini, tepki göstermesi üzerine geri çekildiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bakkal Halid M.'yi işyerinde gözaltına alındı. 'Cinsel taciz' suçundan gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Halid M., polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.



- Konya