Kadın Milli Güreşçiler Kampa Giriyor

Kadın Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı, yarın Edirne'de başlayacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki çalışmalar 30 Nisan'a kadar sürecek.



Teknik direktör Efraim Kahraman ve antrenörler Hakkı Gürel ile Yılmaz Kurt yönetiminde gerçekleştirilecek kampa 18 kadın güreşçi katılacak.



2016 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçen milli sporcu Yasemin Adar ile Avrupa ikinciliği bulunan Hafize Şahin de kamp kadrosunda yer alıyor.