Kadın Milletvekili "Evet"İ Anlatmak İçin Direksiyona Geçti

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması öncesi kiraladığı taksinin direksiyonuna geçip vatandaşlara ücretsiz taksi şoförlüğü yaparak "evet"i anlatıyor.



Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 16 Nisan'daki halk oylamasına sayılı günler kala, seçmenlerin neden "evet" demesi gerektiğini anlatmak amacıyla Erzurum'da bir taksi kiraladı.



Taksiyi "Evet" yazılarıyla süsleyen Taşkesenlioğlu daha sonra kent merkezinde Narmanlı Camisi önünde aracın direksiyonuna geçerek yolcu bekledi.



Bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşkesenlioğlu, vatandaşlara 16 Nisan'da neden "evet" demelerini anlatmak için 2 gün boyunca ücretsiz taksi hizmeti vereceğini söyledi.



Halk oylamasında Erzurumlu hemşehrilerinden "evet" demeleri için destek isteyeceğini ve halkın nabzını tutmak istediklerini dile getiren Taşkesenlioğlu, "Vatandaşlarımızla en iyi muhabbet edeceğimiz ortamlardan birisi taksi olduğu için böyle bir organizasyon yaptık." dedi.



Taşkesenlioğlu, taksiyi gün boyunca kendisinin kullanacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Evet yazılı taksimiz ile yolculuk esnasında halkın nabzını tutmak istedik. Vatandaşımızın referandum a 2 gün kala düşünceleri neler, akıllarına takılan bir soru var mı diye hem kendileri ile sohbet edeceğiz hem de vatandaşlara taksi hizmeti vereceğim. Taksinin adını da 'Evet Taksi' koyduk. Çünkü bu taksiye binenin kararsız bile olsa inince 'evet' demesini sağlama gayretimiz var."



Bu taksiye binen "evet" yolculuğuna çıkacak



Taşkesenlioğlu, kendisinin sürücülüğünü yaptığı taksi ile bugün ve yarın imkanları ölçüsünde ücretsiz olarak vatandaşlara taksi hizmeti sunacağını ifade ederek, "Uzun zamandır böyle bir şey planlıyorduk. Bugüne nasip oldu. Bu taksiye binen 'evet' yolculuğuna çıkacak." dedi.



"Evet"in ülkeye faydalarını yolculuk esnasında yolcularına anlatacağını dile getiren Taşkesenlioğlu, yolculuk esnasında '"hayır" yolcusu çıktığında ise ondan da ücret almayacağını ve "evet"i anlatacağını söyledi.



Taşkesenlioğlu, halk oylamasında Türkiye'nin istikbali ve istiklali için güçlü "evet" beklediklerini, Erzurumlu dadaşların ise 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin mimarı olacağını ifade ederek, Erzurum'dan 16 Nisan'da yüzde 80'in üzerinde "evet" çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.