Kadın Meclisi çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal yaptığı konuşmasında, "Mor bayrak projesi çalışmaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Ağustos - Eylül aylarında mültecilerle yapılan atölye çalışmaları, ÇOMÜ-KAM işbirliği ile Ekim ayında 'Meme Kanseri farkındalık ayı' nedeniyle düzenlenen eğitim semineri, ÇOMÜ - KAM işbirliği ile yapılan kadın hastalıkları, tedavisi ve önlemleri eğitimi semineri, 25 Kasım tarihinde ELDER-KDM işbirliğiyle yapılan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü programı, Türk Kadınlar Birliği ile yapılan Kadına Seçme Seçilme Hakkının verilişinin 82. Yıl kutlama günü programı, 5 Aralık tarihinde Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile yapılan atölye çalışmaları" hakkında bilgiler verdi.

Uluşal ayrıca, "Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi 'Demli Sesler' korosunu 4. SANSEV uluslararası çok sesli korolar festivalinde çalgı, eşlikli yapıt yorumlama ödülünü kazanması sebebiyle kutlama ziyareti yaptıklarını ve Balkan şampiyonu olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden boğazın sultanları Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımına da tebrik ziyareti" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kadın Meclisi Genel Kuruluna katılan Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Kulübü Başkanı İsmet Güneşhan ve Genel Sekreter İbrahim Can Ergun, Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı sporcularının imzaladığı formayı hediye ettiler.

Genel kurul katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.