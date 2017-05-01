Kadın Kuryenin Otomobilinden 250 Gram Kokain Çıktı

ADANA'da asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde 250 gram kokain ele geçirilirken, kuryelik yaptığı değerlendirilen sürücü 24 yaşındaki Meryem Ç. gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, dün akşam Meryem Ç. yönetimindeki 33 DLJ 35 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin arama yaptığı otomobilin arka koltuğu üzerinde poşet içerisinde 250 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi. Üzerinden uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin lira çıkan kadın gözaltına alındı.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana