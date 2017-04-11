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Kadın Kültür Merkezi İlk Mezunlarını Verdi
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Kadın Kültür Merkezi İlk Mezunlarını Verdi

Geçtiğimiz günlerde hizmete kazandırılan ve açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yaptığı Kadın Kültür Merkezi’nde girişimcilik kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Kadın Kültür Merkezi İlk Mezunlarını Verdi

Geçtiğimiz günlerde hizmete kazandırılan ve açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı Kadın Kültür Merkezi'nde girişimcilik kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Kursiyer kadınların sertifikalarını Başkan Mustafa Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu ve kadın meclis üyeleri verdi.

Talas Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile Kadınlara Girişimcilik eğitimi verildiğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Girişimcilik eğitimimiz tamamlandı. İlk etapta 25 kişi kursunu tamamladı. 1 ay boyunca toplam 100 kadın girişimciye eğitim verilecek. Şu anda diksiyon, işaret dili, Arapça kurslarımız ve spor merkezimiz devam etmektedir. Ayrıca yaz döneminde yaz kursları düzenleyeceğiz. Kadınlarımızın bir şeyler öğrenip topluma yararlı insanlar olması bizleri çok mutlu ediyor. Bizim de her projemizde kadınlarımız en önem verdiğimiz kişiler. Kadınlar kişisel temizliğe ve bakımına daha önem verdiği için daha titiz davranıyorlar. Bu sertifikalarla kadın esnaf olarak sizleri de esnaflar arasında görmek isteriz. Sertifikalarınızın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Başkan Palancıoğlu Talas'ta özellikle kadın girişimcilerin artması gerektiğini ifade ederek esnaflara yönelik esnaf masası kurulacağının bilgisini de verdi. - KAYSERİ

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