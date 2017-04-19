Kadın Kooperatifleri Toplantısı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediyenin düzenlediği Kadın Kooperatifleri Deneyim Paylaşım Toplantısında kadınlarla buluştu.



Büyükerşen, kadın kooperatifleri arasında iletişimi ve iş birliğini arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Deneyim Paylaşım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kooperatiflerin yoksulluğu azaltma konusunda önemli bir işlev gördüğünü söyledi.



Ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri kontrol etmek konusunda görevli kooperatiflerin sosyal kalkınmada önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Büyükerşen, şunları kaydetti:



"Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile kadınlarımızı sosyal hayata katmak ve onlara gelir kapısı oluşturmak amacıyla yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz ESMEK çatısı altında bugüne dek 133 farklı branşta 100 binin üzerinde kursiyerimize eğitim verdik. Kadınların bir araya gelerek kuracağımız kooperatiflerde birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirebileceğiz. Şahsım ve başkanlığını yaptığım Büyükşehir Belediyesi, sizlerin kuracağı kooperatiflere gerekli destekleri sağlamaya hazırız. Bugün ilk olarak sizlerin kullandığı, Haller Gençlik Merkezi'ndeki bu toplantı salonunun kapıları sizlere ardına kadar açıktır. Yeter ki siz kadınlarımızın bu ülkenin kalkınmasında çabaları olsun."



"Her Ev Bir Atölye" Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin de tanıtımının yapıldığı toplantıda, kadın kooperatifleri arasında deneyimler paylaşıldı.



Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Naide İnan, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir Gümrük ve Ticaret Müdürü Cemil Kürkçü, kadın kooperatifleri temsilcileri ile ESMEK bünyesinde eğitim gören kursiyerler katıldı.