Kadın İşçi Patronunu Bıçaklayarak Öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerinde çalıştırdığı kadın tarafından bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, saat 02.30 sıralarında Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2023 Sokak'ta faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bar sahibi Tolga Arslan (27) ile iş yerinde çalıştırdığı ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Emel Ü. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mekanda bulunan bıçağı eline alan Emel Ü., patronunu sırtından ve kolundan yaraladı. Ambulansla ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tolga Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Emel Ü., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Hayatını kaybeden Arslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - AYDIN