Kadın İnceliğini Hat ve Kaligrafi Sanatına Yansıttı

Elazığ'da kadınların yaptığı hüsnühat ve kaligrafi ürünlerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.



Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezince (EBEGEM) unutulmaya yüz tutmuş geleneksel hüsnühat sanatını yaşatmak ve kadınların sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla açılan kurs sona erdi.



Kursiyer kadınların büyük özveriyle inceliklerini yansıttıkları birbirinden güzel eserlerden oluşan ve Demokrasi Meydanı'nda açılan sergiye vatandaş ilgi gösterdi.



Sergide hüsnühat ve kaligrafi sanatından oluşan eserlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehitler Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in portrelerinden oluşan resimler de yer aldı.



EBEGEM Güzel Sanatlar Öğretmeni Buse Şanlı, AA muhabirine, hüsnühat sanatının Osmanlı döneminde zirveye ulaştığını belirtti.



Hüsnühat sanatçılarının günümüzde giderek azaldığını ifade eden Şanlı, belediyenin açmış olduğu kurslar ile bu sanatın yeniden canlandırılmaya çalışıldığını kaydetti.



Bu sanatı daha çok Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetleri yazarak çalıştıklarını aktaran Buse Şanlı, şöyle konuştu:



"Biz kursumuza önce Latin kaligrafi ile başladık, sonra Arap alfabesiyle ilgili çalışmalar yaptık. Burada öğrenciler sanatla sabretmeyi öğrendiler. Gerektiğinde bir harfi haftalarca sayfalar dolusu yazıp, başarana kadar çalıştılar. Bu kursta ayetleri Arap alfabesiyle yazıyoruz. Onu yazarken, yazdığımız o ayetin anlamını araştırmak, onu incelemek bile insana bir ferahlık veriyor."



"Büyük bir manevi zevkle bu sanatla uğraşıyoruz"



Kursiyerler Suna Tan ise hat sanatına olan ilgisinin evvelden var olduğunu belirterek, belediyenin açmış olduğu kursla bunu öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirdi.



Yaklaşık 4 ay süren yoğun ve sabır gerektiren bir kurs döneminin ardından hat ve kaligrafi sanatıyla yazmayı öğrendiğine işaret eden Tan, "Evde çalışıyorum, inanın ki torunlarımı bile kabul etmiyorum evime. Büyük bir manevi zevkle uğraşıyoruz, severek yapıyoruz." dedi.



Hatice Kübra Yıldız da hat sanatının sanıldığı kadar zor olmadığını, kişiye huzur verdiğini aktararak, "Hat sanatına başladıktan sonra daha sakin davranmaya başladığımı hissediyorum. Annem de aynı şeyi söylüyor, sabrı öğreniyorum. Olaylara daha sakin yaklaşıyoruz. Hata yapmamaya çalışıyoruz ve bu sanat hakikaten hayatınıza yansıyor."