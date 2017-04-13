Kadın Halk Otobüsü Şoförü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi

MANİSA'da Büyükşehir denetimli halk otobüsünde şoförlük yapan Fatma Güngör, seyir halindeyken fenalaşıp bayılan kadın yolcuya hem ilk müdahaleyi yaptı hem de hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.



Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförü Fatma Güngör, Yenigaraj-Uncubozköy seferini yaparken yolcular arasındaki 30 yaşındaki bir kadın fenalaştı. Güngör, hemen yolun sağında durup, fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından tekrar direksiyonun başına geçen Güngör, rahatsızlanan kadın yolcusunu Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. O anlar otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kadın yolcunun yolda fenalaştığını anlatan Fatma Güngör, "Yolcum bir anda rahatsızlandı. Kıpkırmızı olup, titremeye başladı. Ardından da bayıldı. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim. Daha sonra da yolcumun cep telefonundan eşini arayarak bilgi verdim" dedi. Hastaneye kaldırılan kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



"CANLARINI BİZE EMANET EDİYORLAR"



Vatandaşların kadın otobüs şoförü görünce önceden şaşırdıklarını zaman geçtikçe alıştıklarını vurgulayan Fatma Güngör, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı istihdam ile işe başladım. Daha önce servis kullanıyordum. Manisa'da halk otobüsü kullanan tek kadın şoför olmam sebebiyle ilk başlarda yolcular şaşırıyorlardı. Şimdilerde artık alıştılar ve destekliyorlar. Bizim görevimiz de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onlar canlarını bizlere emanet ediyorlar" dedi. - Manisa