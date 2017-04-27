Kadın Güreşçiler Avrupa'da Kürsüyü Hedefliyor

HAKAN ŞAHİN - Türkiye Kadın Milli Güreş Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Edirne'de sürdürüyor.



Antrenör Efraim Kahraman yönetiminde çalışan milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası öncesinde antrenmanlardaki performansları ve motivasyonlarıyla dikkati çekiyor.



Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, kampta AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi altın madalya kazanmak istediğini belirtti.



Takım halinde moral ve motivasyonlarının çok iyi olduğunu anlatan Yasemin, "Takım olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok güzel dereceler elde ettik. İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da çok başarılı olmak istiyoruz. Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum." diye konuştu.



Buse: "Çok çalıştık"



Milli güreşçi Buse Tosun ise yaptığı açıklamada, 69 kiloda milli takımı temsil ettiğini, güreş hayatı boyunca dünya ikinciliği, gençlerde Avrupa şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza attığını belirtti.



Avrupa Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Buse, "Amacımız şampiyonada tüm sıkletlerde İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bunun için çok çalıştık. Madalya bekliyorum. İnşallah güzel şeyler elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Milli sporculardan Bediha Gün de çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlattı. Kişisel olarak hep zirveyi hedeflediğini vurgulayan Bediha, kürsüyü görmek istediğini söyledi.



Güreşçiler Hafize Şahin ve Evin Demirhan da şampiyonada milli takımı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdiler.



Antrenör Kahraman: "Tüm sıkletlerde en üst başarıyı hedefliyoruz"



Türkiye Kadın Milli Güreş Takımı Antrenörü Efraim Kahraman, Edirne'de son hazırlık kampını yaptıklarını ifade etti.



Genç bir ekibe sahip olduklarını anlatan Kahraman, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Sporcularıma bu konuda güveniyorum. Takımın genç olması yönünden şanslıyız, diğer ülkelere bakarak. Geçen sene Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü kazanmıştık. Bu sene tüm sıkletlerde en üst başarıyı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Kahraman, sporcuların performanslarının ve motivasyonlarının çok iyi olduğunu sözlerine ekledi.