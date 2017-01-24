Kadın Golf Milli Takımı Antalya'da Kampta

Türkiye Kadın Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi.



Türkiye Golf Federasyonunun 2017 takvimi faaliyet programında yer alan Kadın Golf Milli Takımı Kış Kampı, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı. Kampa, 17 kadın sporcu katıldı.



Türkiye Golf Milli Takımları Sportif Direktörü ve Antrenörü Erol Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Şubat'ta başlayacak golf ligine kadar burada çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



Erkek Golf Milli Takımı'nın da 27 Ocak'ta kampa gireceğini belirten Şimşek, "Burada 17 kadın golfçümüz var. Bunun 12 tanesi ligde oynuyor. Türkiye'den 12-13 yaş grubu 5 kız golfçümüzü de kampımıza dahil ettik. Onların da ligde oynaması için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.



Sporcuları uluslararası organizasyonlara hazırladıklarını kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:



"Golf Milli Takımı oyuncularımızın yurt dışındaki turnuvalarda daha fazla oynamaları lazım. Çünkü tecrübe kazanmaları gerekiyor. Başarılı olabilmek için 12 yaşından itibaren oyuncunun turnuvalarda oynaması lazım. 16-18 yaş grubuna geldiği zaman turnuvalarda başarılı olur. Çünkü erken başladıkları zaman sporcularımız katıldıkları turnuvalar sayesinde tecrübe kazanır. Bizim oyuncular geçen yıl katıldıkları yurt dışı turnuvalarda baskı altında kaldıkları için başarılı olamadılar. Onun için bu kampta oyuncularımıza, turnuvalarda nasıl davranacakları ve baskı altında olmamaları gerektiğini açıklıyorum."