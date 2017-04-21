Kadın Girişimciler Çocuklarla Bir Araya Geldi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu’nca, (KGK) Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan çocuklarla bir araya geldiler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu'nca, (KGK) Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan çocuklarla bir araya geldiler.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa KGK İcra Kurulu Başkanı Nuray Şehirtay ve kurul üyeleri katıldı.Kadın Girişimciler Kurul üyeleri, çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı kutladılar. Gönüllerince eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, kendilerini yalnız bırakmayan KGK heyetine teşekkür ettiler.
Sevgi Evleri'nde barınan çocukların kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden KGK İcra Kurulu Başkanı Nuray Şehirtay, "Çocuklarımızın temelini ne kadar sağlam atarsak geleceğimize yatırımı o kadar sağlam yaparız. Bu nedenle özellikle buradaki çocuklarımızın iyi yetişmesi, bizleri o derece onurlandırmaktadır. Sevgi Evleri'nde barınan çocuklarımızla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istedik" diyerek bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.
Program Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, çocuklara hediyeler verilmesinin ardından sona erdi. - ÇORUM