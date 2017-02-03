Kadın Gazetecilerin Gözünden Türkiye'nin Sıcak Gündemi

Toplumsal yaşamın tüm alanlarında girişimci, araştıran, üreten bireyler olarak kadın gazeteciler bir araya geliyor, siyasi gündem "Kadınlar Meclisi"nde tartışılıyor.

Kadın Gazetecilerin Gözünden Türkiye'nin Sıcak Gündemi

Kadın gazeteciler hem küresel hem de yerelde politikalar üretmek, stratejiler geliştirmek adına her hafta gündemi yorumluyorlar.

Merkel'in Ankara ziyaretinin şifreleri neler?
Batı medyasının Türkiye karşı tutumu neden ikiyüzlü?
Yunanistan'la Kardak krizi nasıl çözülecek?
Türkiye İsrail ilişkileri hangi durumda?
ABD Başkanı Trump'ın icraatları ve etkileri hangi sonuçları doğuracak?
Chp Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in halka ödettiği iletişim faturası ve Chp'nin etik sorunu.

Deneyimli Moderatör Seda Selek soruyor, Star Gazetesi Yazarları Fadime Özkan, Sevil Nuriyeva ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç merak edilen tüm sorulara açıklık getiriyor.

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