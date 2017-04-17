Kadın Futbolcunun Ayağı Kırıldı

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın Futbol Takımı Kaptanı Carolina Arias Vidal, lig maçında sol ayağı iki yerden kırıldı.



Döşemealtı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da 2,5 saat süren başarılı bir ameliyat geçiren Vidal'in 4 ay sahalardan uzak kalacağı ve play-off maçlarında takımın yanında olamayacağı kaydedildi.



Açıklamada, Vidal'in bacağının kırıldığı Ataşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımının maçlarını oynadığı İstanbul Yeni Sahra Stadyum zeminin halı saha olması nedeniyle, takım yöneticilerin rahatsızlıklarını federasyona aktardıkları belirtildi.



Takımın Sportif Direktörü Hüseyin Türk, müsabakadan 2 hafta önce söz konusu sahanın futbol oynamaya elverişli olmadığı konusunda federasyona dilekçe yazdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Henüz bir cevap alamazken maçın oynandığı ve 1-1 berabere kaldığımız gün maçın hakemine 10'ncu dakikada tüm zafiyetleri bildirdik. Sahada ambulans, sağlık görevlisi, doktor ve güvenlik olmadığını, bu şartlar altında maçın oynanamayacağını, sahanın ise halı saha olduğunu anlattık.



Ancak kendisi bize raporunda bu durumu belirteceğini ama maçı iptal edemeyeceğini söyledi. Bu şartlar altında çıktığımız karşılaşmada kötü saha nedeniyle kaptanımız Carolina Arias Vidal sakatlandı. Kaval kemiği iki yerinden kırıldı. Futbol adına utanç verici bir gün geçirdik.



Kaptanımızın play offlarda oynayamayacak olması takımımız açısından büyük bir kayıp. Şuan sağlık durumu iyi ancak 4 ay sahalarda olmayacak."