Kadın-erkek Ücret Eşitsizliği 2044 Yılında Son Bulabilir

Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı uzun zamandır tartışılan bir konu. İş dünyası son yıllarda bu konuda yenilikçi adımlar atmaya çalışsa da fark hala kapatılabilmiş değil.



Konu geçtiğimiz günlerde farklı bir tepki ile tekrardan gündeme gelmişti. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı üyelerinden Janusz Korwin-Mikke'nin kadınların "daha zayıf, daha küçük ve daha az zeki oldukları için erkeklerden daha az kazanmaları gerektiği" yönündeki sözleri ile birkaç gün boyunca gündemi oldukça meşgul etmişti.



Ancak her ne kadar Mikke böyle düşünse de ücret eşitsizliği gün geçtikçe kendini daha da adaletli bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor. Accenture'ün Amerika'da gerçekleştirmiş olduğu araştırmaya göre kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği, 27 yıl içinde kalkabilir.



Bu rapora göre önceki yıl 2080'e kadar bu eşitliğin sağlanamayacağı öngörülüyordu. Ancak yeni jenerasyon bu anlayışı hızla değiştirecek kararlar alıyor. Genç kadınların ücret konusundaki keskin tavırları bu sene yapılan tahminlerin de seyrini değiştirdi ve süre 2080'den 2044'e kadar indi.



Her ne kadar teknolojinin kadın istihdamını olumsuz etkileyeceği düşünülse de dijital bankacılık gibi sektörlerde kadınların sözü artık daha fazla geçmeye başlıyor.



Kadınlar sayısal beceri gerektiren alanlarda daha fazla eğitim almaya başlıyorlar ve kod yazma gibi becerilerde kendilerini daha hızlı bir şekilde geliştiriyorlar. Öyle ki yapılan araştırmalara göre kadınlar kod yazma konusunda erkeklere göre daha az hata yapıyor.



Peki Türkiye'de durum şu anda nasıl?





Dünya Ekonomik Forumu'nun (DEF) hazırladığı Küresel Cinsiyet Ayrımı (The Global Gender Gap) raporuna göre; Türkiye ücret eşitsizliğinde 131 ülke arasından 87. sırada. DEF'in iş dünyasında uyguladığı anketlerden elde edilen ücret eşitsizliği verilerine göre, Türkiye'de kadınlar erkeklerin %62'si kadar kazanıyorlar. Raporun ekonomik katılım ve fırsatlarda kadın-erkek ayrımını gösteren genel endeksinde ise Burundi, Norveç ve Malavi ilk üç sıradayken Türkiye 142 ülke arasında 132. sırada yer alıyor.



ABD ise bu sıralamada 45. Sırada yer alıyor.