Kadın Doğum ve Çocuk Acil Numune Kampüsü'nde Hizmete Girdi

Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde yaklaşık 9 ay önce tadilatına başlanan Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi ile yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, yatan hasta servisi hizmete girdi.



Numune Kampüsü bünyesinde hizmet vermeye başlanan binada Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin yanı sıra 50 yataklı yeni doğan ünitesi, 7 yataklı çocuk yoğun bakım servisi, çocuk cerrahi servisi, ameliyathane ve yatan hasta servisleri bulunuyor. Tadilatın yaklaşık 3 milyon TL mal olduğu öğrenilirken, polikliniklerdeki tadilat işleminin de bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. - TRABZON