Kadın Cinayeti Şüphelisi Yoğun Bakımda

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde iddiaya göre 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nuran Soydinç'in boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra, kendi boğazını da keserek intihara kalkışan 46 yaşındaki Hidayet Ö.'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde dün saat 20.00'de meydana gelen olayda, Nuran Soydinç oturduğu 3 katlı apartmanın en üst katındaki merdiven boşluğunda boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Nuran Soydinç'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



BOĞAZINI KESEREK İNTİHARA KALKIŞTI



Polis cinayet şüphelisini araştırırken, olay yerine gelen Nuran Soydinç'in ilk eşinden oğlu Ş., bağırarak annesinin erkek arkadaşı Hidayet Ö. hakkında küfür etmeye başlayınca, polis cinayeti Hidayet Ö.'nün işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Hidayet Ö.'nün olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıkta oturduğunu belirleyen polis eve giderek arama yaptı. İçerde kimsenin bulunmaması üzerine Hidayet Ö.'nün cep telefonuna ulaşan polis, irtibat kurmaya çalıştı.



Hidayet Ö.'nün eve yaklaşık 500 metre uzaklıktaki DSİ'ye ait sulama kanalı çevresinde olduğunun tespit edilmesi üzerine, ekipler bölgeye gitti. Hidayet Ö., polisi karşısında görünce yanındaki bıçakla boğazını keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hidayet Ö. ameliyata alındı. Boynunda yaklaşık 6 santimlik kesik bulunan Hidayet Ö.'nün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.



OTELDE ÇALIŞIRKEN TANIŞTILAR



Evli ve 2 çocuk babası Hidayet Ö.'nün bir süredir eşinden ayrı yaşadığı kaydedildi. Nuran Soydinç ile Hidayet Ö.'nün daha önce aynı otelde birlikte çalıştıkları ve o dönem tanıştıkları belirtildi. İkisi de ilk eşinden 1 kız, 1 erkek çocuğu olan Nuran Soydinç'in ikinci eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve bu sırada Hidayet Ö. ile arkadaşlığını ilerlettiği iddia edildi. Nuran Soydinç'in akrabaların araya girmesiyle ikinci eşiyle barıştığını kaydeden yakınları, dün akşam bu nedenle Hidayet Ö. ile aralarında tartışma çıkmış olabileceğini ileri sürdü. Polis tartışmanın neden kaynaklandığını ve cinayetin nasıl işlendiğini belirlemek için Hidayet Ö.'nün tedavisinin tamamlanmasını bekliyor.



- Antalya