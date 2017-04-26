Kadın Çiftçilere Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi Anlatıldı

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) Desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi" kapsamında, Antalyalı kadın çiftçilere eğitim verildi.



Kepez ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitim toplantısına İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personeli ve 20 kadın çiftçi katıldı.



Amacı, gıda ve beslenme için uygun biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile hedef faydalanıcıların refahının, yaşantılarının ve gıda güvenliklerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak olan proje, ulusal ve küresel beslenme, gıda ve geçim güvenliği stratejileri ve programları ile ilişkilendirilerek tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.