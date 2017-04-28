Kadın Cezaevinde Yangın

Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 6 infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, cezaevindeki mahkumlardan N.C, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağını ateşe verdi.



Koğuştaki diğer mahkumların haber vermesi üzerine görevliler olaya müdahale etti. Mahkumlar hızla koğuştan çıkarılırken, küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.



Bu sırada dumandan etkilenen 6 infaz koruma memuru, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Koğuştaki duman, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.