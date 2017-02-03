Kadın Buz Hokeyciler Ankara'da Kampa Girecek

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman grubu maçları hazırlıkları çerçevesinde Ankara'da kampa girecek.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, İzlanda'nın ev sahipliğinde 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde organize edilecek şampiyonaya, 6-25 Şubat'ta Ankara'da yapacağı kampla hazırlanacak.



Çağrı Karabulut'un başantrenörlüğünü yapacağı milli takım kampında şu sporcular yer alacak:



Kübra Dadaşoğlu, Fulya Yurt, Betül Taygar, Şüheda Kutluca, Nil Eryılmaz, Sema Nur Güven, İkranur Yerlikaya, Seymanur Kavaz, Hatice Dursun, Gamze Altıntaş, Eda Nur Kavaz (Narman Spor Kulübü), İrem Kırant, Başak Demirkol, Meryem Betül Kahraman, Yasmin Irmak Çorapçı, Elif Beyza Özdemir, Ceren Alkan (Ankara Üniversitesi Spor Kulübü), Didem Deniz, Yağmur Deniz, Dilara Lokbaş, Refika Yılmaz, Alara Lökbaş (Genç Ankara Spor Kulübü), Firuze Selin Yılmaz, Tuba Dokur, Didem Bağcı, Seda Demir, İlkim Dilan Uygun (Buz Korsanları Spor Kulübü), Mukaddes Buylucu, Özge Dumlu (Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü)