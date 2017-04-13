Kadın Askerlere ait Çıplak Fotğraflar Satışa Sunuldu

Times New Roman", Times, serif; line-height: 29.5px; margin: 0px; font-size: 17px;">Amerika'lı bayan askerlerea ait bir Facebook grubunda paylaşılan çıplak fotoğraflar, orjinal deniz piyade gruplarına benzer gruplar tarafından satışa sunuldu.

Times New Roman", Times, serif; line-height: 29.5px; margin: 0px; font-size: 17px;">Çıplak kadın fotoğraflarının paylaşıldığı ve deniz piyade tişörtleri satan grubun daha önce ABD'li kadın askerlere ait olan çıplak footğrafları internet üzerinden satışa sunduğu ortaya çıktı.

Times New Roman", Times, serif; line-height: 29.5px; margin: 0px; font-size: 17px;">Çıplak fotoğraf sıkandalından sonra Pentagonun soruştırma başlattığı ama Amerika deniz piaydelerine ait bazı gruplara benzer şekilde grupların oluşturulduğu ve bu grupların kapsamında Pentagon ile bağlantı kurmadığı orjinal grupların şöhretinden faydalanmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Times New Roman", Times, serif; line-height: 29.5px; margin: 0px; font-size: 17px;">Gruplarda paylaşılan fotoğraflar için satış teklifi gelince grup yöenticileri gelen teklifleri kabul etti. Ve ofotğraflar internet pazarında satış listesine konuldu.

Times New Roman", Times, serif; line-height: 29.5px; margin: 0px; font-size: 17px;">Fotoğrafların satışa sunulduğu grup yöentici yaptığı paylaşpımj ile çıplak fotoğrafları işaret edere Facebook'ta bunlardan yüzlerce sattık daha yüzlercesi satış için bekliyor paylaşımı yaptı.