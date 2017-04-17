Kadın Apartman Görevlileri de Sertifikalarına Kavuştu

Beylikdüzü Belediyesi'nin apartman görevlilerine yönelik düzenlediği Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi eğitimlerinde en son 5'i kadın toplam 55 görevli daha Özgecan Aslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sertifikasına kavuştu. Özellikleri kadınları eğitime katılımlarından dolayı tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevlilere başarı sertifikalarını takdim etti.



Beylikdüzü Gençlik Eğitim Merkezi çatısı altında oluşturulan Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi'nin apartman görevlilerine yönelik düzenlediği 10 farklı dersi kapsayan eğitim programı yeni mezunlarını verdi. Mesleki becerilerini arttırmak ve birer "bina teknisyeni" olmaları amacıyla eğitime tabi tutulan eğitimlerde bugüne kadar 200 kişi sertifikasına kavuşmuştu. En son ise içlerinde 5'inin kadın olduğu 55 apartman görevlisi daha, 8 hafta süren eğitimin ardından Özgecan Aslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sertifika almaya hak kazandı. Yıl sonuna kadar ilçedeki tüm apartman görevlilerine ulaşılması amaçlanıyor.



Alanında uzman ve deneyimli akademisyenler tarafından verilen derslerin konuları; afet bilinci ve doğal afetler ile mücadele, asansör sistemleri, bahçecilik ve peyzaj, el ve güç aletleri kullanımı, etkili iletişim, hijyen eğitimi, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, temel elektrik tesisatları, yangın güvenlik eğitimi. - İSTANBUL