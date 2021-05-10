Kadıköy, Üsküdar su kesintisi! 10 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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Kadıköy, Üsküdar su kesintisi! 10 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Kadıköy, Üsküdar su kesintisi! 10 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

10 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 29 Nisan Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

10 MAYIS PAZARTESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.05.2021 09:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

SU KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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