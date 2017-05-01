Kadıköy İskelelerinde 1 Mayıs Önlemi

1 Mayıs nedeniyle alınan önlemler kapsamında vapur seferleri durdurulurken polis ekipleri de iskelelerde güvenlik önlemleri aldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı'na çıkan yollar başta olmak üzere bir çok yol trafiğe kapatıldı. Bu çerçevede Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ve Üsküdar ile Kadıköy arasında vapur seferleri de durduruldu. Deniz motoru seferlerinin de durdurulduğu öğrenilirken polis ekipleri Kadıköy rıhtımda bulunan iskeleler çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İskelelerden valiliğin aldığı karar doğrultusunda bir süre vapur seferlerinin iptal edildiği anons edilirken, "Sayın yolcularımız geçici bir süre için seferlerimiz iptal edilmiştir" ve "Valilik tarafından iptal edilmiştir" yazıları da yer aldı. - İSTANBUL