Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda Olay

İddialara göre Referandum sonucuna itiraz edenleri engellemek için İlçe Seçim Kurulu'nda çalışan iki görevli kapıları kapatmak istedi. Kapıların kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar İlçe Seçim Kurulu'nun içine akın etti ve kapıların kapatılmasını engelledi. "Saatlerdir ayakta bekliyoruz, dilekçemizin kabul edilmesini istiyoruz" diyen vatandaşların bekleyişi sürüyor. İtiraz dilekçelerinin kabulü saat 17.00'da sona erecek. Ancak Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nun kapısında bekleyen yüzlerce vatandaş bu sürenin yetmeyeceğini belirtip mesai saatinin uzatılmasını ve dilekçelerinin kabul edilmesini istiyor.