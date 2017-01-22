Kadıköy'deki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Maçı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

Kadıköy'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir futbol karşılaşması nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'deki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Maçı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak



Kadıköy'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir futbol karşılaşması nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "22.01.2017 günü saat 19.00'da İlimiz Kadıköy ilçesinde oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Futbol Müsabakası ile ilgili saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

• D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacaktır.

Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır.

Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır." - İstanbul

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