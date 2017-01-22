Kadıköy'deki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Maçı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

Kadıköy'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir futbol karşılaşması nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle:



"22.01.2017 günü saat 19.00'da İlimiz Kadıköy ilçesinde oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Futbol Müsabakası ile ilgili saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır.



TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



• D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacaktır.



• Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır.



• Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır."



- İstanbul