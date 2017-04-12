Kadıköy'deki Cinayet

Kadıköy'de bir apartmanın güvenlik görevlisini darbederek öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir dükkana hırsızlık amaçlı girdikleri öne sürülen 4 kişiyi gören yakındaki apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut müdahale etmek istedi.



Silahlı ve sopalı oldukları belirtilen 4 kişi, Karabulut'u kovalayarak Atatürk Caddesi'nde yere düşürüp darbetmeye başladı.



Başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Karabulut, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Beyin kanaması geçiren Karabulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olaya karıştıkları tespit edilen O.T.(19), C.D.(19) ve M.M.A.(19) isimli şüpheliler, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından "kasten öldürme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.