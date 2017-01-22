Kadıköy'de Stat Çevresinde Galatasaray ve Beşiktaş'a Küfür

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe seyircisi karşısında lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesi Kadıköy'de önceki müsabakalara nazaran stat çevresinin daha kalabalık olması dikkat çekti.



KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT



Sarı lacivertli takım lehine marşlar söyleyen Fenerbahçe taraftarları, stadyum etrafında ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş aleyhine de küfürlü tezahüratlarda bulundu.



Zirve yarışında önem verilen mücadeleyi kazanmak isteyen Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'i yenerek puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.



