Kadıköy'de 'Sow' Var
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aatif'in yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kweuke'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Şener'in hatası sonrasında penaltı noktası üzerinde Oğuzhan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
33. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alper'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
41. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sow'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kale önünde Yaakoubi çıkardı.
48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
58. dakikada Aatif'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mehmet Topal'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan kornere çeldi.
66. dakikada Dhurgam İsmail'in pasında topla buluşan Kweuke'nin ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabiano'da kaldı.
85. dakikada Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte karambolde kalan topa Skrtel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gökhan kornere çeldi.
88. dakikada sol kanatta topla buluşan Özgür Çek'in içeriye çevirdiği topta Recep Niyaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
90+2. dakikada Josef'in ceza sahası içine yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emenike'nin kafa pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
KÜNYE
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kerem Ersoy xx
Fenerbahçe: Fabiano xx (Ertuğrul dk. 70 x), Şener xx (Ozan dk. 46 x), Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Lens xx, Alper xx, Aatif xx (Emenike dk. 68 x), Sow xxx
Yedekler: İsmail Köybaşı, Yiğithan, Stoch, Salih
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fink xx, Yaakoubi xx, Saadane xx, Dhurgam İsmail xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Igiebor xx (Recep Niyaz dk. 61 x), Süleyman xx (Oğulcan dk. 90 ?), Oğuzhan xxx (Özgür Çek dk. 77 x), Kweuke xx
Yedekler: Diallo, Oboabona, Orhan Ovacıklı, Jantscher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sow (dk. 3) (Fenerbahçe), Oğuzhan (dk. 14) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Saadane (dk. 90) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Yakoubi (Çaykur Rizespor), Hasan Ali, Mehmet Topal (Fenerbahçe)
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)