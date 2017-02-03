Kadıköy'de PTT Aracı Kaza Yaptı: 1 Yaralı

İstanbul Kadıköy'de PTT kargo dağıtım aracı bariyerlere çaptı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.



Kaza, Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Girgen yönetimindeki PTT kargo dağıtım aracı Acıbadem Caddesi'nden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde sıkışan Girgen'i çıkartmak için çevredeki vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine çağrılan itfaiye ve ambulans ekipleri sürücü Girgen'i yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle caddede Üsküdar istikametine giden yolda trafik oluştu. Araçta sıkışarak hafif yaralanan Muhittin Girgen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



"Arabalara çarpmamak için köprünün korkuluklarına çarptı"



Olay yerinden geçen ve kazayı gören bir vatandaş, "Sürücünün, Acıbadem köprüsüne girdiğini gördüm. Arabalara çarpmamak için köprünün korkuluklarına çarptı. Biz kurtarmaya çalıştık ama elimizden bir şey gelmedi. Daha sonra polis ve itfaiyeyi aradık, sürücüyü kurtardı" dedi. - İSTANBUL