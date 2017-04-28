Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Kundakçısı Tahliye Edildi

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aligül'ün tahliyesine karar verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan ve hakkında "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Ali Aligül tahliye edildi. Mehmet Ali Algül, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



SUÇUNU KABUL EDİP ALKOLLÜ OLDUĞU SÖYLEMİŞTİ

Mehmet Ali Aligül, Müjdat Gezen'in, Osmanlı padişahlarından Abdülhamid Han'ın torununa hakaret ettiğini, buna tepki olarak alkollü olmasının da etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Sancaktepe'de yakalanan Mehmet Ali Aligül'ün sorgusunda suçlamayı kabul etmişti. Mehmet Ali Aligül işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş ve 24 Şubat tarihinde tutuklanmıştı.