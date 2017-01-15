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Kadıköy'de Konuk Adanaspor
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Trump'tan Otomotiv Üreticilerine ABD Şartı
El Bab'ta Öso'ya Bombalı Saldırı: 12 Ölü
Kadıköy'de Konuk Adanaspor
15 Ocak 2017 Pazar 19:12
Fenerbahçe ligin ikinci yarısında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ligin ikinci yarısında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak:
Dunya.com
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