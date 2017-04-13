Kadıköy'de Kadınlardan 'Hayır' Yürüyüşü

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ İstanbul DHA



Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan Süreyya Operası önünde toplanan yaklaşık 300 kadın ellerinde balonlarla 'Hayır' yürüyüşü gerçekleştirdi. HDP'nin düzenlediği etkinlikte Kadınlar Birlikte Hayır Diyor yazılı pankart açan kadınlar Bahariye Caddesi'nden Mühürdar Caddesi üzerindeki Kalkedon Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde renk renk balonlar ve dövizler taşıyan kadınlar Hayır sloganları attı. Kadınlar yürüyüş boyunca cadde üzerindeki esnaftan ve vatandaşlardan 16 Nisan Referandumunda 'Hayır' oyu kullanmalarını istediler. Yürüyüşün ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.