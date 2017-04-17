Kadıköy'de Izinsiz Gösteri - Istanbul

Kadıköy'de bir grup, referandum sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) protesto etti.



Kadıköy'de ara sokaklarda toplanan grup, slogan atarak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Zühtü Paşa Caddesi'ne geldi. Boğa Meydanı'na kadar yürüyen grup, YSK aleyhine slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı gözlendi.