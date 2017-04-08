Kadıköy'de Flamenko Var!
Flamenko sanatının ülkemizdeki en iyi icracılarının bir arada olduğu 'La Fragua'nın muhteşem şarkı, dans ve solo performanslarıyla dolu özel geceye sanatsever, flamenkosever herkesi bekliyoruz.
Flamenko sanatının ülkemizdeki en iyi icracılarının bir arada olduğu 'La Fragua'nın muhteşem şarkı, dans ve solo performanslarıyla dolu özel geceye sanatsever, flamenkosever herkesi bekliyoruz.
LA FRAGUA
Dans: Demet Tekin
Vokal: Özgür Çiftçi
Gitar: Dinçer Dedeoğlu
Perküsyon: Yiğit Sulaoğlu
Dans, Palmas: Emre Cinemre
Giriş: 30 TL
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Sinestetik Cafe
Mekan Adresi : Yeldeğirmeni, Duatepe Sokak No: 42/C
Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Kadıköy'de Flamenko Var!
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads