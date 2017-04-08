Kadıköy'de Flamenko Var!

Flamenko sanatının ülkemizdeki en iyi icracılarının bir arada olduğu 'La Fragua'nın muhteşem şarkı, dans ve solo performanslarıyla dolu özel geceye sanatsever, flamenkosever herkesi bekliyoruz.

Kadıköy'de Flamenko Var!

Flamenko sanatının ülkemizdeki en iyi icracılarının bir arada olduğu 'La Fragua'nın muhteşem şarkı, dans ve solo performanslarıyla dolu özel geceye sanatsever, flamenkosever herkesi bekliyoruz.

LA FRAGUA

Dans: Demet Tekin

Vokal: Özgür Çiftçi

Gitar: Dinçer Dedeoğlu

Perküsyon: Yiğit Sulaoğlu

Dans, Palmas: Emre Cinemre

Giriş: 30 TL

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Sinestetik Cafe

Mekan Adresi : Yeldeğirmeni, Duatepe Sokak No: 42/C

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Kadıköy'de Flamenko Var!

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Perküsyon, Istanbul, İstanbul, Kadıköy, Konser, Tl
sponsored ads