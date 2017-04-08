Flamenko sanatının ülkemizdeki en iyi icracılarının bir arada olduğu 'La Fragua'nın muhteşem şarkı, dans ve solo performanslarıyla dolu özel geceye sanatsever, flamenkosever herkesi bekliyoruz.



LA FRAGUA



Dans: Demet Tekin



Vokal: Özgür Çiftçi



Gitar: Dinçer Dedeoğlu



Perküsyon: Yiğit Sulaoğlu



Dans, Palmas: Emre Cinemre



Giriş: 30 TL



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Sinestetik Cafe



Mekan Adresi : Yeldeğirmeni, Duatepe Sokak No: 42/C



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Kadıköy'de Flamenko Var!



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır