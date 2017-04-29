"Kadıköy'de Damlalar" Sergisi

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Kadıköy'de Damlalar" adlı karma sergisi düzenliyor.

Kadıköy'de bulunan Engelli Okulları, Özel alt sınıfı öğrencileri ve Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin seramik, resim ve el sanatlarından oluşan ürünleri sergilenecek. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi'nde 2-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek sergide öğrencilerin yapmış olduğu 100'e yakın ürün sergilenecek.