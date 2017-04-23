Kadıköy'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Istanbul

Kadıköy'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kadıköy İskele Meydanı'nda, İ.S. ile H.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



Kavgada bacağı ve sırtından bıçakla yaralanan H.G, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kaçan zanlı İ.S, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.



Öte yandan, olay güvenlik kameralarına da yansıdı.