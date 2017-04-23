Kadıköy'de 23 Nisan Coşkusu
Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için iki günlük bir etkinlik programı düzenledi.
Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için iki günlük bir etkinlik programı düzenledi. Bahçesini çocuklara açan belediye, atölye çalışmalarından oyun parkurlarında gösterilere kadar pek çok etkinlik gerçekleştirdi.
Bahçesini çocuklara açan Kadıköy Belediyesi, Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokağı'nı trafiğe kapatarak çocuklara oyun alanı olarak açtı. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ise çocukların buluşma noktası oldu. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde karikatürist Eda Oral, Anıl Gürak, Nuhsal, Ayşe Işın ve Erhan Candan yürütücülüğünde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, 23 Nisan'a dair kendi karikatürlerini çizdi. Animasyon filmleri izleyen çocukların yaptığı resimler, Suadiye Sanat Atölyeleri'nde sergilendi. Çocuklar sanat atölyelerinde hem oynadı, hem de atölyelere katıldı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi'nde de "Tüm Çocuklar için Özgürlük ve Mutluluk" temalı seramik atölyesi yapıldı.
ÖZGÜRLÜK PARKI'NDA ŞENLİK
23 Nisan şenliklerinin en kapsamlısı ise Özgürlük Parkı'nda gerçekleşti. Şenlik alanı olarak düzenlenen Özgürlük Parkı'nda çocuklar şişme oyun parkurlarında oynadı. Kukla, illüzyon gösterisi ve akrobat gösterisinin yapıldığı parkta, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri konser verdi. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK) "Eşini Bul Oyunu" ile olası afetlere karşı çocukları bilgilendirdi. Empati Sahnesi ile engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.
- İstanbul