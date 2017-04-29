Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'daki Olaylarda Ölenler Anıldı
Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.
Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.
Olaylarda hayatını kaybedenler için DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyeleri, Kadıköy Belediyesinin önünde bir araya geldi.
Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, 1 Mayıs 1996'da olayların çıktığı yere kadar yürüyerek, ölenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs kutlamaları sırasında hayatını kaybedenleri anmak için toplandıklarını söyledi.
Sabah Taksim'deki Kazancı Yokuşunda, 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenleri andıklarını anımsatan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:
"Ardından 1989 1 Mayıs'ında yitirdiğimiz Mehmet Akif Dalcı'yı Şişhane'de andık. Şimdi de burada 1996 1 Mayıs'ında daha sabahın erken saatlerinde yeni yeni toplanmaya başladığımız sırada, binlerce emekçi, işçinin Türkiye'nin her yerinden Kadıköy Meydanı'na aktığı bir anda burada bulunduğumuz noktada 3 genç işçi arkadaşımız katledildi. Bugün burada bir kez daha 1 Mayıs mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. ve onların mücadelesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."
Gruptakiler, konuşmaların ardından ellerindeki kırmızı karanfilleri 3 kişinin hayatını kaybettiği yere bıraktı.