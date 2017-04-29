Kadıköy'de 1 Mayıs 1996 'Da Ölenler Anıldı

Kadıköy'de 1996 yılındaki 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda hayatını kaybeden 3 kişi anıldı.



Kadıköy Belediyesi önünde toplanan çeşitli sendikalara bağlı yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak 3 kişinin öldüğü yere geldi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından grup adına basın açıklaması yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı anmak üzere alanlardayız.1996'da burada, Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz kitlesel 1 Mayıs'ın öncesinde, daha sabahın seherinde, işçiler, emekçiler Kadıköy Meydanı'nda toplanmak üzere yürürken 3 genç işçi arkadaşımız burada katledildiler. Umudun düşmanları,bu ülkeyi güzel günlere taşıyan her türlü değere düşman olanlar sabah toplantı başlamadan arkadaşlarımızı aramızdan aldılar. Hala 2017'nin dünyasında ve Türkiye'sinde Taksim Meydanı'nı işçi ve emekçilere kapatanlar zannediyorlar ki bu meydanları bizlere kapatarak işçi sınıfının 1 Mayıs'ı kutlayamadıkları zaman bize engel olduklarını düşünüyorlar. Oysa 1 Mayıs işçi sınıfının uluslar arası birlik ve mücadele dayanışma günüdür. Bugün burada bir kez daha 1 Mayıs mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. ve onların mücadelesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" diye konuştu.Grup, basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak dağıldı. - İstanbul