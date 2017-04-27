Kadıköy Belediyesinden Evlere Temizlik Hizmeti

Kadıköy Belediyesi yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlılara ve engelli vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre engelli, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan ilçe sakinleri için evde temizlik hizmeti başlatıldı.



Kadıköylülerin ücretsiz yararlandığı hizmetin verilmesine, kasım ayında başlandı. Sosyal Destek Müdürlüğüne bağlı dört kişilik bir ekip, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor. Hizmetten şu ana kadar 48 hane yararlandı.



Evde temizlik hizmeti için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Servis Birimine "216 542 50 00/ 1232-1221-1282-1517" numaralı telefonlardan ulaşılıp ayrıntılı bilgi alınabiliyor.