Kadıköy Belediyesi, Tarihi Köşkü Yeniden Yapacak

Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir arsayı satın alan Kadıköy Belediyesi, bir dönem arazide bulunan tarihi köşkü yeniden Kadıköylülere kazandıracak. Yeniden inşa edilecek köşk, Kadıköy Kent Konseyi ve Sosyal Yaşam Evi olarak kullanılacak.



Geçtiğimiz yıl Gençlik Sanat Merkezi ve Karikatür Evi'ni hizmete açarak hem eski eserlerin korunmasını sağlayan hem de Kadıköylüler için sosyal yaşam alanı oluşturan Kadıköy Belediyesi, bu yıl da benzer bir proje hazırladı. Osmanağa Mahallesi Hasırcı Sokak'ta bulunan bir arsayı satın alan Kadıköy Belediyesi, bir dönem arazide bulunan tarihi köşkü yeniden Kadıköylülere kazandıracak.



Kadıköy Belediyesinin satın aldığı arsa Yoğurtçu Parkı'na paralel olan Hasırcı Sokak'ta bulunuyor. Arazi üzerinde bir dönem eski eser statüsünde olan bir köşk olduğu biliniyor. Ancak köşkün 1986 yılında tamamen yıkıldığı tahmin ediliyor. Kadıköy Belediyesi köşkü, Koruma Kurulu tarafından onaylı projelerinden yola çıkarak, aslına uygun olarak yeniden inşa edecek. Yapının toplam kullanım alanı yaklaşık bin 200 metrekareden oluşacak. Köşkün geniş bahçesinde tüm Kadıköy halkının yararlanabileceği bir kafe yapılması planlanıyor. Projede ayrıca 200 kişi kapasiteli konferans/tiyatro salonu yer alacak ve tüm halkın kullanımına açık olacak.



Yaşlı bireyler ile ilgili örnek projeleri hayata geçiren Kadıköy Belediyesi, ilçeye kazandırılacak bu yapıyı Sosyal Yaşam Evi olarak kullanıma açacak. Toplam 5 kattan oluşan köşkün ayrıca çatı katı da olacak. Köşkün bitişiğinde yer alması planlanan cam yapı 4 kattan oluşacak. Alanda yer alan farklı fonksiyonların bir araya gelmesiyle çok sayıda kullanıcıya ulaşması hedefleniyor.



"Üretmeye devam edeceğiz"



Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yeni proje hakkında konuştu. Kadıköy'e ve Kadıköylülere yeni bir hizmet binası ve sosyal yaşam alanı kazandırdıklarını söyleyen Nuhoğlu, "Burayı Sosyal Yaşam Evi olarak kullanacağız. Aynı zamanda Kent Konseyini de buraya taşıyacağız. Sosyal yaşam merkezleri belirli bir yaşın üzerindeki kesimlerin kullandığı mekanlar, ancak burası her yaş grubundan vatandaşımızın kullanacağı çok merkezli bir mekan olacak. Kent Konseyine çok önem veriyoruz. Tüm sivil kimliklerin, düşüncelerinin yer aldığı bir yapılanma. Toplumsal anlamda demokratik örgütleme bence en önemli. Bu örgütlemelerden biri de Kent Konseyi" diye konuştu.



Önümüzdeki yıllarda aktif yaşlanma ile ilgili projelere hız verileceğini ifade eden Nuhoğlu, "Günümüzde hem çocukların ve gençlerin eğitimine önem veriliyor hem de yaş ortalaması yükseliyor. Yaşlı bireyler için daha sosyal, daha güçlü ve daha sağlıklı ortamlar yaratmamız gerekiyor. Yaşlı vatandaşlarımıza yaşamlarının her alanlarında destek olmak zorundayız. Sosyal yaşam merkezleri ilgili çok fazla çalışma yürütüyoruz. Aktif yaşlanma ile ilgili de proje üretmeye devam ediyoruz. Dünyada da neler yapılıyor, hangi projeler hayata geçiriliyor. Bunu da takip ediyoruz. Sosyal yaşamla ilişkili projelerimiz sürekli devam edecek. Yani 'bir tane yaptım bitti' diye düşünmek doğru değil. Kadıköy'de 65 yaşın üzerinde 81 bin vatandaşımız yaşıyor. Bu yüzden biz de buna yönelik proje üretmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL