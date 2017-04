Kadıköy Belediyesi'nden evlere temizlik hizmeti



İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlılara ve engelli Kadıköylülere evde temizlik hizmeti veriyor.

Kadıköy Belediyesi engelli, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan Kadıköylüler için evde temizlik hizmeti başlattı. Kadıköylülerin ücretsiz olarak yararlandığı bu hizmet görevlilere hijyen koşulları, hizmet verecekleri kesimin özellikleri ve iletişim konusunda eğitim verildikten sonra Kasım ayında başladı.

Sosyal Destek Müdürlüğü'ne bağlı dört kişilik bir ekip, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor; camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler atılıyor. Tüm malzemelerini de belediye görevlileri getiriyor, birkaç saat içinde evi temizliyor. Kasım ayında başlayan hizmetten şu anda her ay 48 hane yararlanıyor.

"Evim çiçek gibi oldu"

100 yıllık ömrünün neredeyse 40 yılını Hasanpaşa'daki küçük evinde geçiren Şerife Gök, Kadıköy Belediyesi'nin "Evde Temizlik" hizmetinden faydalanan Kadıköylülerden biri.

Dört kişilik ekip tarafından evinin tüm temizliği yapılan, camları silinen, çöpleri atılan Şerife Gök temizlik sonrası duygularını anlatarak, "Oh evim çiçek gibi oldu" dedi.

Şerife Gök; Kadıköy Belediyesi'nin "Evde Temizlik" hizmeti ile ilgili şunları söyleyerek, "Kızlarım sağolsunlar her hafta geliyor, temizliğimi yemeğimi yapıyorlar, bana çok iyi bakıyorlar ama onlar da artık yaşlı çok yoruluyorlar. Belediyenin beni hatırlaması çok mutlu etti. İnşallah hep gelirler, beni unutmazlar" diye konuştu.

Hizmetten kimler faydalanabilir?

Evde Temizlik Hizmeti yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle hanenin hijyen koşullarını sağlamakta desteğe ihtiyacı olan 65 yaş üstü yalnız yaşayan bireyler ve çiftler, engeli ya da kronik sağlık sorunu olan yalnız yaşayan bireyler veya çiftlere veriliyor.

Evde temizlik hizmetinden yararlanacak evler; sosyal servis meslek elemanlarınca (Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog) ikamet adreslerinde yapılan sosyal inceleme sırasında evde temizlik desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler arasından seçiliyor.

İncelemede bireyin fiziksel, psiko-sosyal, sağlık durumu, hanenin hijyen ve temizlik koşullarını sağlamada desteğe olan ihtiyaç derecesi, hanenin hijyen koşulları vb. gibi) değerlendirilip her bir birey hakkında içinde bulunduğu koşula göre karar veriliyor.

Evde Temizlik Hizmeti için, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Servis birimine 0216 542 50 00/ 1232-1221-1282-1517 numaralı telefonlardan ulaşıp ayrıntılı bilgi alınabilir.

(HB-BA-Y)