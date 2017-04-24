Kadıköy Belediyesi'nden "BABA Destek" 

Kadıköy Belediyesi, bünyesindeki etüt merkezlerinden ve çocuk yuvalarından faydalanan çocukların babalarına yönelik "Baba Destek Programı" başlattı. Program Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle yürütülüyor.

"Baba Destek Programı" tanışma toplantısı Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, Kemal Tahir ve 19 Mayıs etüt merkezlerinde gerçekleştirildi. 15'er kişilik gruplarla 10 hafta boyunca haftada 1 gün 2 saatlik oturumlar halinde gerçekleştirilecek programın ilk oturumu da Çarşamba günü gerçekleştirildi. Baba Destek Programına 3-6 ve 7-11 yaş arasında çocukları olan babalar katılacak.

PROGRAMDA NELER VAR?

Programa katılan babalarla 10-12 hafta boyunca haftada bir gün 2-2 buçuk saatlik toplantılar yapılacak. Baba Destek Programı ile babalarda aile içinde çocuklarının gelişimine katkı konusunda farkındalık oluşturulması ve babaların çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmesinin amaçlanıyor. Her hafta farklı bir konunun işlendiği program kapsamında Babanın Çocuğun Gelişiminde Rolü, Aile Tutumları, Çocuğu Dinleme ve Anlatma, Olumlu Davranış Geliştirme, Çocuğun Bilişsel, Sosyal, Duygusal, Fiziksel ve Cinsel Gelişimi, Okul, Arkadaşlar ve Baba, Çocukla Zaman Geçirmek ve Oyun gibi başlıklar yer alıyor.

BABALAR NE DİYOR?

Baba Destek Programı tanışma toplantısına katılanlardan Semih Behadır, babaların bu konuda eğitimli olmasının çocuk gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, böyle bir eğitim almayı önceden de çok düşündüğünü, bunun eksikliğini yaşadığını ifade etti. Behadır, "Önceden çok istedik bunları öğrenmeyi ama keşke fırsat olsaydı böyle bir eğitim olsaydı o zaman da öğrenebilseydik. Ama şimdi böyle bir çalışma da çok güzel" dedi.

Programın adı ne kadar Baba Destek Programı olsa da tanışma toplantısına katılanlar arasında Dede Ömer Uman da vardı. Ömer Uman, torunu için toplantıya katıldığını belirterek şöyle konuştu; "Eğer iyi bir eğitim alıp, ana baba çocuk ilişkilerini iyi öğrenebilirsek çocuğa ona göre davranırız, daha iyi yetişir çocuk. Çok faydalı olacak"