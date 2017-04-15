Kadifekale 4 Milyon TL'ye Aydınlanıyor

İZMİR'de M.Ö. 4'üncü Yüzyıl'da inşa edilen Kadifekale surlarındaki güçlendirme, temizlik ve konservasyon çalışmalarını 2014 yılında tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıyı şimdi de enerji verimliliği yüksek ve modern aydınlatma sistemi ile hem daha güvenli hem de turizm açısından daha çekici bir mekan haline dönüştürüyor.



Halen devam eden ve önemli bölümü tamamlanan aydınlatma çalışmaları kapsamında, Kadifekale içinde ve dışında toplam 298 adet yüksek performanslı led armatür, internet üzerinden de kontrol edilebilen otomasyon sistemi ile çalışacak. Kale duvarları amber, burçlar beyaz renkte olacak. Aynı zamanda kalenin dış duvarları, istenildiğinde farklı renklerle aydınlatılabilecek.



Her yıl İzmir'e gelen çok sayıda turistin de ziyaret ettiği kentin tarihi yerlerinden Kadifekale, önümüzdeki günlerde ışıl ışıl bir görüntüye sahip olacak. Bu görüntü kentin dört yanından ilgi ile izlenecek. Daha önce surları restore edilen Kadifekale'de, şapel, mescit ve sarnıçların da restorasyon çalışması devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Restorasyan ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü tarafından 4 milyon 282 bin 670 TL'ye ihale adilen Kadifekale Surları Aydınlatma Projesi'nin tamamlanmasında son aşamaya gelindi. Aydınlatma lambaları, zarar görüp kırılmaması ve çalınmaması için, muhafaza altına alındı.



- İzmir