Kader mahkumları topluma kazandırılıyor

Adıyaman'da mahkumlar 'fabrika' gibi çalışan cezaevinde hem meslek öğreniyor hem para kazanıyor



ADIYAMAN - Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler bir taraftan mahkumiyetlerini tamamlamak için gün sayarken, diğer taraftan cezaevinde topluma faydalı bireyler olarak yetiştiriliyor.

Hükümlüler bir taraftan meslek öğreniyor bir taraftan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Hükümlüler çalıştıkları atölyeler de sigortalı olarak maaş alıyor.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan tekstil, kilim, mobilya, demir, el işi, fırın gibi atölyelerde yaklaşık 600 hükümlünün 200'ü istihdam ediliyor. Maaş alan hükümlüler ailelerinden ihtiyaçları için para istemediği gibi bazı hükümlüler biriktirdiği para ile ailelerine destek çıkıyor.

Ceza İnfaz Kurumu'nun tekstil atölyesinde sürdürülen çalışma ile Batman ,Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde yeni göreve başlayan güvenlik korucularına kamuflaj dikiliyor.

Mobilya atölyelerinde okullar için sıra yapılırken, fırında ise ekmek üretiliyor. Hükümlüler el işi atölyesinde süs eşyaları, gemi maketleri, saatler, masa üstü ürünler üretiyor.

Ceza İnfaz Kurumunda okuma yazma bilmeyen hükümlülere okuma yazma kursu, bilgisayar öğrenmek isteyenlere bilgisayar kursu verilirken, hükümlüler kütüphaneden de faydalanıyor.

Hükümlüler meslek öğrenmekten ve para kazanmaktan memnuniyet duyduklarını, Açık Ceza İnfaz Kurumunun bir 'okul' olduğunu dile getiriyor.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulhamit Denizci, iş yurtları adı altında mesleki eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini ve mahkumların meslek ve sanat öğrendiklerini söyledi.

Abdulhamit Denizci, "Bizler kurumumuzda hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmelerini sağlıyoruz. Hükümlün dışarıda çıktıklarında iş bulmasını kolaylaştırmak, aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Atölyelerimizin başında teksti, mobilya, demir, inşaat atölyeleri, fırın, çay ocakları, kafeteryalar var. Atölyelerimizde 200 yakın mahkum hükümlü istihdam etmekteyiz. Tekstil atölyemizde genellikle Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan güvenlik korucularının kıyafetlerini üretiyoruz. Batman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis bu illerin başında gelmektedir. Mobilya atölyemizde genellikle kamu kurumlarının, adliyelerin, cezaevlerinin mobilya ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Demir atölyemizde Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol ile okullara yönelik okul sıraları üretmekteyiz. Bu hükümlüler burada sanat ve mesleği öğreniyor. Bu hükümlüler tahliye olunca bunlara bir tavsiye mektubu veriyoruz. Bu tavsiye mektubu onların dışarı da iş bulmalarına kolaylık sağlayacak. Burada çalışırken hem meslek öğretiyoruz, hem de çırak, kalfa, usta adı altında bunlara ortalama aylık 250-300 TL arasında maaş veriyoruz" dedi.

(AHM)